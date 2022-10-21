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Пьяная женщина избила двух сотрудниц полиции

Степан Жирнов
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Пьяная женщина избила двух сотрудниц полиции
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Пьяная женщина избила двух сотрудниц полиции в Ярославской области. Об этом стало известно в пятницу, 21 октября.

Инцидент произошел в отделении МВД в городе Данилове. Нарушительницу общественного порядка, 32-летнюю Альбину, задержали за то, что она находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения на улице.

Когда в отделе женщина отпросилась в туалет, ее отправились сопровождать две сотрудницы полиции: 29-летняя старший лейтенант Ксения Славянова, а также 21-летняя стажер Ульяна Степанова.

Оставшись наедине с сотрудницами, злоумышленница напала на них и нанесла травмы. Славяновой диагностировали ушибы лица и живота, а стажера Степанову госпитализировали с ушибом лица и сотрясением мозга.

Вскоре после этого женщину задержали и возбудили дело о нападении на сотрудниц правоохранительных органов, которое передали в Следственный комитет.

Примечательно, что подозреваемая состоит на учете в отделе ПДН за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, сообщает Telegram-канал Shot.

Другое нападение на сотрудника полиции произошло на западе столицы. Мужчина открыл огонь по патрульной машине, в результате чего один полицейский был ранен. СК возбудил по данному факту уголовное дело.

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