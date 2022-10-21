Женщины-лидеры поделятся секретами на форуме «Сделано в России»

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В субботу, 22 октября, в Манеже в рамках Международного экспортного форума «Сделано в России» пройдет серия интервью с женщинами-лидерами: основателем и генеральным директором компании ООО «ТАРГЕТТА» Инной Бондаревой и основателем и генеральным директором KRYGINA Cosmetics. Еленой Крыгиной.

В интервью Инна расскажет о своих уникальных продуктах, кардинально меняющих те сферы, в которых они применяются, и основанных на новейших достижениях в области искусственного интеллекта и VR-технологий, в том числе об опыте продвижения этих продуктов на международных рынках.

Елена поделится, как создать уникальную рецептуру, научиться подстраивать свой продукт под потребности рынка без компромисса в качестве и запустить продажи на китайском рынке через платформу JD за 2 месяца, а также многим другим.

Участие в форуме бесплатное, регистрация на посещение этой сессии не требуется.