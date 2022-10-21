Кремль заявил, что итоги расследования диверсий на «Северных потоках» удивят ЕС

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Россия получает отказы при попытках принять участие в расследовании диверсий на нитках «Северного потока», хотя правда об инциденте удивила бы многие европейские страны. Об этом в пятницу, 21 октября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Говоря о виновниках происшествия, он подчеркнул, что Кремлю хорошо известны исполнители. Однако получить какие-то конкретные данные невозможно в связи с нежеланием Германии, Швеции и Дании допустить Россию к процессу расследования, цитирует Пескова ТАСС.

До этого стало известно, что шведские журналисты опубликовали кадры поврежденного участка газопровода «Северный поток». О чем они свидетельствуют, «Вечерней Москве» объяснил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

Аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов рассказал, что ремонт разрушенного участка газопровода «Северный поток» будет несложным, на проведение необходимых работ уйдет несколько месяцев.