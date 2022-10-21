Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Мобильные пункты призыва уберут с границы Северной Осетии и Грузии

Евгений Жуков
Общество
Мобильные пункты призыва уберут с границы Северной Осетии и Грузии
Фото: РИА Новости

Мобильные военкоматы уберут 22 октября с российско-грузинской границы в Северной Осетии. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщил глава региона Сергей Меняйло.

— Дал распоряжение с завтрашнего дня убрать с КПП «Верхний Ларс» и «Нижний Зарамаг» мобильные пункты призыва, которые действовали там в течение нескольких недель, — сообщил Меняйло.

Он также добавил, что на сегодняшний день поток граждан, желающих пересечь государственную границу, значительно сократился. По его словам, необходимость в дополнительном упорядочении движения через границу перестала быть актуальной.

Так, Федеральная пограничная служба располагает всеми необходимыми сведениями и списками о гражданах, для которых ограничен выезд из страны, написал Меняйло в Telegram-канале.

В конце сентября оппозиционный депутат Нона Мамулашвили заявила, что грузинские власти могут закрыть въезд в страну для мужчин призывного возраста из России.

По словам парламентария, подобный вопрос в настоящее время обсуждается в кабинете министров Грузии. При этом официального подтверждения этой информации нет.

18 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что указа или заявления президента России Владимира Путина о прекращении частичной мобилизации в стране пока не планируется. Процесс мобилизации в таких регионах уже остановлен и завершен, подчеркнул пресс-секретарь.

Граница Мобилизация Грузия Северная Осетия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Лучик света среди темного царства

Алена Еремина
Алена Еремина

Центр спортивной жизни столицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцовские плечи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фальшивые ценности

Евгения Полежаева
Евгения Полежаева

Сидит ученый на пеньке да в небо смотрит

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Человечность — это вовсе не слабость

Артем Чубар
Артем Чубар

Босс не матерится, а мотивирует

Все мнения
О проекте