Мобильные пункты призыва уберут с границы Северной Осетии и Грузии

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Мобильные военкоматы уберут 22 октября с российско-грузинской границы в Северной Осетии. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщил глава региона Сергей Меняйло.

— Дал распоряжение с завтрашнего дня убрать с КПП «Верхний Ларс» и «Нижний Зарамаг» мобильные пункты призыва, которые действовали там в течение нескольких недель, — сообщил Меняйло.

Он также добавил, что на сегодняшний день поток граждан, желающих пересечь государственную границу, значительно сократился. По его словам, необходимость в дополнительном упорядочении движения через границу перестала быть актуальной.

Так, Федеральная пограничная служба располагает всеми необходимыми сведениями и списками о гражданах, для которых ограничен выезд из страны, написал Меняйло в Telegram-канале.

В конце сентября оппозиционный депутат Нона Мамулашвили заявила, что грузинские власти могут закрыть въезд в страну для мужчин призывного возраста из России.

По словам парламентария, подобный вопрос в настоящее время обсуждается в кабинете министров Грузии. При этом официального подтверждения этой информации нет.

18 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что указа или заявления президента России Владимира Путина о прекращении частичной мобилизации в стране пока не планируется. Процесс мобилизации в таких регионах уже остановлен и завершен, подчеркнул пресс-секретарь.