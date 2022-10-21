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На Украине предупредили население о самой сложной зиме за время независимости

Евгений Белоусов

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Ситуация в Донбассе
В мире
На Украине предупредили население о самой сложной зиме за время независимости
Фото: shutterstock

Украинцам предстоит пережить самую холодную зиму за всю независимую историю государства из-за вывода из строя около 30 процентов электростанций. Об этом в пятницу, 21 октября, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко.

— Мы делаем все, чтобы обеспечить доступ к электроэнергии и теплу. Эта зима будет чрезвычайно сложной, самой сложной за всю историю нашей независимости, — предупредил он.

Министр также заметил, что добровольное сокращение потребления электроэнергии на 20 процентов со стороны населения поможет стабилизовать работу энергосистемы Украины, передает РБК.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в период с 10 октября порядка 30 процентов электростанций Украины были разрушены. Это вызвало массовые отключения электричества по всей стране.

Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал о трех попаданиях в объект энергообеспечения на левом берегу Киева. Также он сообщил, что объект энергетической инфраструктуры в Днепропетровске серьезно пострадал после двух попаданий во время обстрела.

Украина Электроэнергия Зима
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