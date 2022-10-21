Кардиолог Ворслов объяснил, какие заболевания можно определить дома по пульсу

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Пульс человека в состоянии покоя должен составлять от 60 до 72 ударов в минуту, любые отклонения являются проявлениями той или иной патологии. Об этом сообщил главврач клиники профессора Калинченко, кардиолог Леонид Ворслов.

Самая частая причина уменьшения частоты пульса — снижение секреции гормонов щитовидной железы. При этом учащается пульс в случае дефицита железа.

— Пульс слабого наполнения (нитевидный) бывает при истощении надпочечников, в то время видимая пульсация, например сосудов шеи или брюшной аорты — признак повышения давления, — рассказал кардиолог в комментарии Общественной службе новостей.

При любых отклонениях пульса эксперт посоветовал сначала посетить офтальмолога. Врач по состоянию глазного дна и конъюнктивальных артерий подтвердит или исключит дефицит железа и артериальную гипертонию.

Кардиолог Ольга Емельянова сообщила, как стабилизировать давление без препаратов в домашних условиях. По ее словам, чтобы понизить давление, нужно проветрить помещение, освободить грудь от стесняющей одежды, прилечь, расслабиться, закрыть глаза и сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, при этом на выдохе задержать дыхание на 8–10 секунд.