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Приметы и советы

Кардиолог Емельянова рассказала, как нормализовать давление без лекарств

Юлия Курганова
Общество
Кардиолог Емельянова рассказала, как нормализовать давление без лекарств
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Скачки давления могут случиться в любом возрасте, но иногда под рукой не бывает лекарств, которые приведут его в норму. Кардиолог Ольга Емельянова сообщила, как стабилизировать давление без препаратов в домашних условиях.

По ее словам, чтобы понизить давление, нужно проветрить помещение, освободить грудь от стесняющей одежды, прилечь, расслабиться, закрыть глаза и сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, при этом на выдохе задержать дыхание на 8-10 секунд.

— Можно сделать теплую ванночку для рук и ног, легкий массаж шеи, воротниковой зоны, волосистой части головы. Также можно выпить теплый чай с мятой и принять валериану в таблетке. Если говорить о регулярных немедикаментозных методах снижения артериального давление, то это прогулки, правильное питание с ограничением количества соли, снижение веса, — рассказала врач «Газете.Ru».

Если давление нужно повысить, надо также принять горизонтальное положение, чтобы ноги при этом находились выше головы, добавила кардиолог.

— Выпейте чашку сладкого горячего кофе или чая, съешьте плитку шоколада. Можно и, наоборот, съесть что-то соленое и выпить несколько стаканов воды. Принять для повышения давления можно настойку элеутерококка или женьшеня — примерно 30 капель, — порекомендовала специалист.

Также для гипотоников полезен контрастный душ, отметила медик.

Врач–терапевт Людмила Лапа рассказала «Вечерней Москве», как как распознать нехватку витаминов и грамотно их сочетать. По ее словам, если не хватает витаминов В, D и железа, волосы становятся хрупкими и ломкими. Если ломаются ногти, не хватает витамина D и кальция. А если появляются трещинки около губ, значит, не хватает железа.

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