Реконструкция Южного речного вокзала завершилась на 70 процентов

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Россия, Москва, Южный речной вокзал Карта всех событий

Реконструкция Южного речного вокзала завершилась почти на 70 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 21 октября.

— Работы планируем завершить к лету 2023 года. Объект готов почти на 70 процентов, на этой неделе вернули на здание шпиль, — сказал руководитель ведомства Максим Ликсутов.

Высота шпиля составила 14 метров, он весит 4,6 тысячи килограммов с учетом облицовки. При этом вскоре Южный речной вокзал снова украсят исторические скульптуры — символы пяти морей, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого сообщалось о работе специалистов над внешней и внутренней отделкой вокзала, а также о проведении необходимых коммуникаций.

Ликсутов тогда отметил, что в связи с поручением мэра Москвы Сергея Собянина объекту будет возвращено первоначальное смысловое значение с современной технологичной адаптацией к нуждам пассажиров.