Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Шойгу обсудил ситуацию на Украине с главой Пентагона Остином

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Шойгу обсудил ситуацию на Украине с главой Пентагона Остином
Фото: Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Стороны обсудили текущую ситуацию на Украине, а также вопросы международной безопасности, говорится в Telegram-канале «Минобороны России». Однако никаких других подробностей разговора в министерстве пока не раскрыли.

В конце сентября The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что США готовятся создать в Германии командный центр. Он займется координацией усилий стран Запада по оказанию военной помощи Украине.

По данным газеты, Остин и его помощники сейчас активно изучают предложение о создании центра. При этом, как уточняется, в Вашингтоне уже поддержали эту идею.

Новый командный центр, скорее всего, будет размещен в Висбадене, где располагается командование армии США в Европе и Африке. В рамках этой миссии рассчитывается задействовать около 300 человек.

До этого Шойгу заявил, что с момента присоединения Крыма к России восемь лет назад состояние мира сильно изменилось. Глава Минобороны уточнил, что речь сейчас идет о большой мировой программе «анти-Россия».

Украина Сергей Шойгу Пентагон Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Лучик света среди темного царства

Алена Еремина
Алена Еремина

Центр спортивной жизни столицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцовские плечи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фальшивые ценности

Евгения Полежаева
Евгения Полежаева

Сидит ученый на пеньке да в небо смотрит

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Человечность — это вовсе не слабость

Артем Чубар
Артем Чубар

Босс не матерится, а мотивирует

Все мнения
О проекте