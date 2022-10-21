Шойгу обсудил ситуацию на Украине с главой Пентагона Остином

Фото: Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Стороны обсудили текущую ситуацию на Украине, а также вопросы международной безопасности, говорится в Telegram-канале «Минобороны России». Однако никаких других подробностей разговора в министерстве пока не раскрыли.

В конце сентября The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что США готовятся создать в Германии командный центр. Он займется координацией усилий стран Запада по оказанию военной помощи Украине.

По данным газеты, Остин и его помощники сейчас активно изучают предложение о создании центра. При этом, как уточняется, в Вашингтоне уже поддержали эту идею.

Новый командный центр, скорее всего, будет размещен в Висбадене, где располагается командование армии США в Европе и Африке. В рамках этой миссии рассчитывается задействовать около 300 человек.

До этого Шойгу заявил, что с момента присоединения Крыма к России восемь лет назад состояние мира сильно изменилось. Глава Минобороны уточнил, что речь сейчас идет о большой мировой программе «анти-Россия».