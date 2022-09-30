Шойгу: В мире идет большая программа «анти-Россия» с 2014 года

Фото: Минобороны РФ

С момента присоединения Крыма к России восемь лет назад состояние мира сильно изменилось. Об этом в пятницу, 30 сентября, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

— Стало понятно, что эти восемь лет были не первыми, и задолго до этого началось все то, что происходило потом. В эти восемь лет как-то все сконцентрировалось, и стало понятно, что речь даже не об Украине, — отметил он.

Глава Минобороны уточнил, что речь сейчас идет о большой мировой программе «анти-Россия», передает ТАСС.

До этого глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Запад уже открыто говорит о намерении расчленить РФ и добиться ее исчезновения с политической карты мира за самостоятельный курс.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что главной целью западной стороны является распад и разобщение России на множество враждующих между собой регионов.

По его словам, подобные планы появились уже давно и имели реализацию в поощрении банд террористов на Кавказе, в расширении границ Североатлантического альянса, а также в разжигании русофобских настроений.