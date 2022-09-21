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Путин назвал целью Запада распад России и ослабление ее территорий

Александр Афонин
В мире
Путин назвал целью Запада распад России и ослабление ее территорий
Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Главной целью западной стороны является распад и разобщение России на множество враждующих между собой регионов. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе своего обращения в среду, 21 сентября.

— Цель этого Запада — ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге нашу страну. Они уже прямо говорят о том, что в 1991 году смогли расколоть Советский Союз, а сейчас пришло время и самой России, — сказал он.

Российский лидер добавил, что подобные планы появились уже давно. По его словам, план имел реализацию в поощрении банд террористов на Кавказе, в расширении границ Североатлантического альянса (НАТО), а также в разжигании русофобских настроений.

21 сентября началось обращение президента России Владимира Путина по поводу проведения в Донбассе и на освобожденных территориях Украины референдумов о вхождении в состав РФ.

В ходе трансляции российский лидер заявил о частичной мобилизации в России. Согласно документу, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе, проходили военную службу в рядах вооруженных сил, а также имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Во вторник, 20 сентября, Госдума приняла пакет поправок к Уголовному кодексу РФ. В нем среди прочего идет речь о введении понятий «военное положение», «военное время» и «мобилизация». О том, что изменения в УК РФ будут означать на практике, — в материале «Вечерней Москвы».

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