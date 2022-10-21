Собянин назначил Александрова главой управы Тимирязевского района

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Северный административный округ, Тимирязевский район Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Александра Александрова на должность главы управы Тимирязевского района. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства города в пятницу, 21 октября.

— Назначить Александра Александровича Александрова на должность главы управы Тимирязевского района города Москвы, — говорится в документе.

Служебный контракт с Александровым заключен на срок полномочий главы города. Однако он не должен превышать предельный срок замещения указанной должности, установленный нормативными правовыми актами города, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

22 сентября Собянин назначил Ирину Андрейчикову на должность заместителя префекта — руководителя контрактной службы ЮВАО. Данный служебный контракт, как уточняется, рассчитан на пять лет.

14 октября Собянин назначил главой управы района Марьина Роща Александру Фадееву. Служебный контракт с Фадеевой заключен на срок полномочий мэра, но не превышающий предельный срок ее должности. Ранее она занимала пост первого замглавы управы.