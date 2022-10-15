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Сергей Собянин назначил главой управы района Марьина Роща Александру Фадееву

Юлия Курганова
Город
Сергей Собянин назначил главой управы района Марьина Роща Александру Фадееву
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о назначении Александры Фадеевой главой управы района Марьина Роща. Документ размещен на официальном сайте мэра в пятницу, 14 октября.

— Назначить Александру Александровну Фадееву на должность главы управы района Марьина Роща Москвы, — сказано в распоряжении.

Служебный контракт с Фадеевой заключен на срок полномочий мэра, но не превышающий предельный срок ее должности. Ранее она занимала пост первого замглавы управы.

Игорь Овчинников занял должность главы управы Савеловского района столицы. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин 14 октября.

До этого, 3 октября, сообщалось, что указом мэра Александр Валитов был освобожден от должности главы управы Молжаниновского района. Уточняется, что чиновник был уволен по собственной инициативе.

22 сентября Сергей Собянин назначил Ирину Андрейчикову на должность заместителя префекта — руководителя контрактной службы Юго-Восточного административного округа. Ее служебный контракт рассчитан на пять лет.

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