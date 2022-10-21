Международный форум «Корпоративное волонтерство: бизнес и общество» пройдет в Москве

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 Карта всех событий

В Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» 9 ноября пройдет ХI Московский международный форум «Корпоративное волонтерство: бизнес и общество». Об этом в пятницу, 21 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента СМИ и рекламы.

Уточняется, что организатором форума станет Ассоциация менеджеров, а также Национальный совет по корпоративному волонтерству при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

22 октября в Манеже в рамках Международного экспортного форума «Сделано в России» пройдет серия интервью с женщинами-лидерами: основателем и генеральным директором компании ООО «ТАРГЕТТА» Инной Бондаревой и основателем и генеральным директором KRYGINA Cosmetics. Еленой Крыгиной.

В интервью Инна расскажет о своих уникальных продуктах, кардинально меняющих те сферы, в которых они применяются, и основанных на новейших достижениях в области искусственного интеллекта и VR-технологий, в том числе об опыте продвижения этих продуктов на международных рынках.