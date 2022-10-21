Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Международный форум «Корпоративное волонтерство: бизнес и общество» пройдет в Москве

Евгений Жуков
Город
Международный форум «Корпоративное волонтерство: бизнес и общество» пройдет в Москве
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 Карта всех событий

В Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» 9 ноября пройдет ХI Московский международный форум «Корпоративное волонтерство: бизнес и общество». Об этом в пятницу, 21 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента СМИ и рекламы.

Уточняется, что организатором форума станет Ассоциация менеджеров, а также Национальный совет по корпоративному волонтерству при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

22 октября в Манеже в рамках Международного экспортного форума «Сделано в России» пройдет серия интервью с женщинами-лидерами: основателем и генеральным директором компании ООО «ТАРГЕТТА» Инной Бондаревой и основателем и генеральным директором KRYGINA Cosmetics. Еленой Крыгиной.

В интервью Инна расскажет о своих уникальных продуктах, кардинально меняющих те сферы, в которых они применяются, и основанных на новейших достижениях в области искусственного интеллекта и VR-технологий, в том числе об опыте продвижения этих продуктов на международных рынках.

Бизнес Мероприятия Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Лучик света среди темного царства

Алена Еремина
Алена Еремина

Центр спортивной жизни столицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцовские плечи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фальшивые ценности

Евгения Полежаева
Евгения Полежаева

Сидит ученый на пеньке да в небо смотрит

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Человечность — это вовсе не слабость

Артем Чубар
Артем Чубар

Босс не матерится, а мотивирует

Все мнения
О проекте