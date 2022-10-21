Автомобилистов призвали сменить резину из-за скорых заморозков в Москве

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Температура в городе в начале следующей недели местами опустится до отрицательных значений, в связи с этим автомобилистам следует сменить резину. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в пятницу, 21 октября.

— Внимательные горожане заметили первый снег в районе Теплого Стана. А уже в начале следующей недели синоптики ГБУ «Автомобильные дороги» предсказывают понижение температуры воздуха в утренние часы до минус 2 градусов, — говорится в сообщении.

При температуре воздуха ниже 5 градусов летняя резина теряет свои свойства, поэтому рекомендуется начать менять ее на зимнюю, отмечается в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что первый снег может выпасть в столице 24 октября. Метеоролог отметил, что погодное явление растает, а когда именно он ляжет на землю, пока говорить рано.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что «автомобильная осень» в столице закончится после второй пятидневки ноября, однако точный прогноз можно сделать только в начале месяца.