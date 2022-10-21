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Движение на Кольцевой линии метро приостановлено из-за человека на путях

Степан Жирнов
Происшествия
Движение на Кольцевой линии метро приостановлено из-за человека на путях
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

На Кольцевой линии столичного метро против часовой стрелки временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на путях. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

По данным пресс-службы, на Кольцевой линии против часовой стрелки нет движения поездов из-за человека на путях.

В ведомстве посоветовали пользоваться поездами в направлении по часовой стрелке и радиальными линиями.

В четверг, 20 октября, движение на МЦД-1 и Савеловском направлении в сторону Москвы приостановили из-за человека на путях.

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