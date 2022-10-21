Росатом: США заблокировали участие России в конференции МАГАТЭ

Фото: flickr/iaea_imagebank

Американские власти заблокировали участие России в международной конференции МАГАТЭ, которая должна пройти на территории США. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщили в пресс-службе Росатома.

— К сожалению, вынуждены констатировать, что без адекватного участия России, общепризнанного мирового лидера в сфере мирного использования атомной энергии, Вашингтонская конференция во многом утрачивает смысл, — говорится в сообщении.

На конференции предполагалось очное участие российской делегации, в нее входили представители руководства Росатома и Ростехнадзора. Запросы на получение виз в США для членов делегации были заблаговременно переданы в установленном порядке.

Однако до сих пор ни один из членов российской делегации американскую визу не получил, передает Telegram-канал «Росатом».

В октябре генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретился с президентом России Владимиром Путиным. В ходе встречи глава государства заявил, что в настоящее время в мире наблюдаются элементы «опасной» политизации атомной деятельности.

Путин выразил надежду, что в том числе благодаря усилиям Гросси удастся снизить подобную риторику и превратить в «нормальное состояние» эту сферу деятельности.