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Мордонт выдвинула свою кандидатуру на пост премьера Великобритании

Евгений Белоусов
В мире
Мордонт выдвинула свою кандидатуру на пост премьера Великобритании
Фото: EPA

Лидер Палаты общин парламента Великобритании Пенни Мордонт объявила, что выдвигает свою кандидатуру на пост премьер-министра и лидера Консервативной партии.

— Я баллотируюсь на пост лидера Консервативной партии и вашего премьер-министра, чтобы объединить нашу страну, выполнить наши обещания и выиграть следующие всеобщие выборы, — написала политик в Twitter.

Мордонт предстоит заручиться поддержкой не менее 100 депутатов-однопартийцев. При этом в настоящее время в ее поддержку публично высказались только 16 членов парламента из числа консерваторов.

До этого стало известно, что Лиз Трасс подала в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Она возглавляла британский кабинет министров всего 44 дня.

Решение политик обосновала неспособностью справиться с возложенными на нее обязанностями. По данным СМИ, на Трасс повлиял соответствующий призыв ее однопартийцев.

После этого экс-глава кабмина страны Борис Джонсон заявил, что намерен бороться за пост премьер-министра Великобритании. За кресло премьера, как уточняется, также намерена бороться министр внешней торговли страны Кеми Бэйднок.

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