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Трихолог Галлямова перечислила основные причины выпадения волос

Рафаэль Залян

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Общество
Почему выпадают волосы
Фото: Unsplash

Многие считают, что в осенний период начинается активное выпадение волос, однако это не более чем миф. О настоящих причинах проблем с шевелюрой в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-дерматолог и трихолог Юлия Галлямова.

— Выпадение волос — это не диагноз, а симптом, возникающий при абсолютно разных причинах. Самая распространенная — стресс. В обществе возникло ложное представление о неких сезонных выпадениях. Это неправда, возникает подобная симптоматика исключительно в результате разных сопутствующих недугов, — объяснила медик.

Прежде всего, по словам врача, выпадение волос может быть следствием хронических заболеваний, анемии, стресса или проблем с щитовидной железой.

— Разумеется, упомянутые болезни — не полный список причин, которые способны вызвать алопецию. Достоверных данных, позволяющих определить, какой именно недуг чаще вызывает этот неприятный процесс, к сожалению, нет, — отметила Галлямова.

На здоровье волос влияет и COVID-19, подчеркнула трихолог. Вследствие этой опасной болезни у некоторых пациентов в период постковидного синдрома нередко наблюдалась обильная «линька»:

— Заболевания, протекающие с высокими температурами, применением гормонов и цитотоксических препаратов, влекут за собой выпадение волос. Такое явление врачи наблюдают у пациентов при других инфекционных заболеваниях — после гриппа с высокой температурой. И коронавирус не является в данном случае исключением.

Собеседница «ВМ» добавила, что уход с применением косметических средств, вне зависимости от того правильный он или нет, не влияет на общее состояние волос:

— Мытье головы и иные процедуры затрагивают обычно отросший стержень волос, не имеющий кровообращения. Волосяной сосочек находится глубоко под кожей, где расположен центр роста и деления клеток. И повлиять сверху на эти структуры, которые могли бы повлечь возникновение алопеции, практически невозможно, — заключила трихолог.

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