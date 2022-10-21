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«Книжная гостиная» откроется в Новой Третьяковке в конце октября

Евгений Жуков
Город
«Книжная гостиная» откроется в Новой Третьяковке в конце октября
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, улица Крымский Вал, 10 Карта всех событий

Государственная Третьяковская галерея планирует создать сеть библиотек для популяризации русского искусства в Москве и регионах страны в рамках проекта «Книжная гостиная». Об этом в пятницу, 21 октября, сообщили в пресс-службе учреждения.

— Пилотный проект «Книжная гостиная» Третьяковская галерея планирует расширять до сети библиотек, решая задачу популяризации русского искусства и открытого доступа широкой аудитории к ресурсам Галереи в Москве и регионах, — говорится в сообщении.

Этот проект является пилотным для культурного учреждения, он разместится в Западном крыле Новой Третьяковки. Перечень книг для новой рекреационной зоны был отобран экспертной командой Третьяковской галереи и партнерами проекта, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что в новом корпусе галереи появится большой световой атриум с панорамным видом, площадь которого превысит 2,7 тысячи квадратных метров. Как уточняется, особенностью архитектурного решения станет зенитный фонарь, образующий большой световой атриум корпуса.

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