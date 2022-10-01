Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В новом корпусе Третьяковской галереи появится большой световой атриум с панорамным видом, площадь которого превысит 2,7 тысячи квадратных метров. Об этом в субботу, 1 октября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Особенностью архитектурного решения станет зенитный фонарь, образующий большой световой атриум корпуса. Строители уже начали работы по его остеклению. Зенитный фонарь усилит естественное освещение, что позволит экономить электричество.

Конструкция откроет для посетителей панорамный вид на Кадашевскую набережную.

В настоящее время специалисты занимаются отделочными и электромонтажными работами, а также начали монтаж систем отопления. После этого здесь установят современное мультимедийное оборудование.

Кроме этого, ведется отделка фасада корпуса галереи со стороны Большого Толмачевского переулка светопрозрачными витражными конструкциями. Уже установлена архитектурная подсветка со стороны Кадашевской набережной и Лаврушинского переулка. Фасады украсили репродукциями работ Ивана Шишкина, Виктора Васнецова, Алексея Саврасова, Ивана Крамского и других художников. В общей сложности снаружи здания разметят 34 картины.

Внутри будут оборудованы выставочные пространства, реставрационные мастерские живописи, графики, скульптуры и фотоархив.

Новый корпус Третьяковской галереи планируют открыть в 2024 году.

До этого сообщалось, что Третьяковская галерея откроет свои филиалы во Владивостоке, в Калининграде и Самаре в 2024 году.