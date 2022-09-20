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Филиалы Третьяковской галереи откроются во Владивостоке, в Самаре и Калининграде

Евгений Белоусов
Общество
Филиалы Третьяковской галереи откроются во Владивостоке, в Самаре и Калининграде
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Лаврушинский переулок, 10 Карта всех событий

Третьяковская галерея откроет свои филиалы во Владивостоке, в Калининграде и Самаре в 2024 году. Об этом во вторник, 20 сентября, сообщила генеральный директор галереи Зельфира Трегулова.

— Сейчас вы видите карту. Это три филиала — Калининград, Владивосток, где мы будем частью большого музейного комплекса, где также будет присутствовать Эрмитаж, и Самара, — уточнила она.

По словам Трегуловой, строительство филиалов начнется уже в декабре 2023 года. Открытие запланировано на май 2024 года, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Музей транспорта Москвы на Новорязанской улице планируется открыть в конце 2024 года. По его словам, историческое здание гаража грузовых машин вскоре станет московским Музеем транспорта.

При этом глава столичного дептранса Максим Ликсутов добавил, что все строительные работы будут завершены в 2023 году. Ожидается, что ежегодно музей будет посещать не менее 500 тысяч человек.

Калининград Владивосток Самара Искусство Третьяковская галарея
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