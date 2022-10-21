Работа для мам: как заработать в декрете

Реализоваться в декретном отпуске сегодня проще, чем когда-либо. Маркетолог, EdTech-предприниматель Юлия Родочинская рассказала «Вечерней Москве» о том, как молодым мамам начать зарабатывать онлайн.
— Декрет — отличное время для того, чтобы подумать и разобраться, чего вы на самом деле хотите. Мамы в декрете могут пробовать себя в работе онлайн. Это дает им возможность и работать, и находиться рядом с детьми — так как им не приходится тратить время на дорогу и проводить весь рабочий день в офисе, — отметила Родочинская.
По ее словам, можно брать няню на несколько часов в день, так молодая мама успеет и потрудиться, и уделить время детям. При работе из дома часто можно выкроить время для детских развлечений.
Родочинская также перечислила профессии, которые можно освоить онлайн:
— Есть сложности, с которыми мамы в декрете сталкиваются при поиске работы. Если мама после него ищет работу в офисе, то брать ее могут неохотно, считая, что такие женщины очень зависимы от детей, и это будет влиять на рабочий процесс. В онлайне таких проблем нет, — подчеркнула маркетолог.
Серьезным риском работы в таком формате, по словам специалиста, является момент, когда женщина перестает разграничивать личное и рабочее время.
— Но научиться разделять их возможно, все приходит с опытом. Важно учиться быть в моменте: если нужно готовить еду, то не надо отвлекаться на работу, то же касается игр с ребенком и всего остального, — добавила Родочинская.