Работа для мам: как заработать в декрете

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Реализоваться в декретном отпуске сегодня проще, чем когда-либо. Маркетолог, EdTech-предприниматель Юлия Родочинская рассказала «Вечерней Москве» о том, как молодым мамам начать зарабатывать онлайн.

— Декрет — отличное время для того, чтобы подумать и разобраться, чего вы на самом деле хотите. Мамы в декрете могут пробовать себя в работе онлайн. Это дает им возможность и работать, и находиться рядом с детьми — так как им не приходится тратить время на дорогу и проводить весь рабочий день в офисе, — отметила Родочинская.

По ее словам, можно брать няню на несколько часов в день, так молодая мама успеет и потрудиться, и уделить время детям. При работе из дома часто можно выкроить время для детских развлечений.

Родочинская также перечислила профессии, которые можно освоить онлайн:

копирайтер — текстовый контент нужен везде — посты, описания товаров и услуг, пресс-релизы, рассылки и другое. Подходит тем, кто грамотно пишет и легко формулирует свои мысли.

сторисмейкер — красиво оформленные сториз в соцсетях привлекают внимание. Годится для тех, кто обладает чувством стиля и насмотренностью, владеет фото- и видеоредакторами.

менеджер аккаунта — умение решать проблемы покупателей, ответить на наболевшие вопросы, предложить подходящее решение вызывает доверие к аккаунту и эксперту. Подойдет тем, кто любит и умеет общаться с людьми, стрессоустойчивость и коммуникабельность будут плюсом.

— Есть сложности, с которыми мамы в декрете сталкиваются при поиске работы. Если мама после него ищет работу в офисе, то брать ее могут неохотно, считая, что такие женщины очень зависимы от детей, и это будет влиять на рабочий процесс. В онлайне таких проблем нет, — подчеркнула маркетолог.

Серьезным риском работы в таком формате, по словам специалиста, является момент, когда женщина перестает разграничивать личное и рабочее время.

— Но научиться разделять их возможно, все приходит с опытом. Важно учиться быть в моменте: если нужно готовить еду, то не надо отвлекаться на работу, то же касается игр с ребенком и всего остального, — добавила Родочинская.