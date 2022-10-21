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Эксперт развеял мифы о влиянии частичной мобилизации на рынок труда

Анастасия Харламова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперт развеял мифы о влиянии частичной мобилизации на рынок труда
Фото: Unsplash

В России объявлена частичная мобилизация. Повлияла ли она повлиять на ситуацию на рынке труда, «Вечерней Москве» рассказал президент Корпорации агентств кадровых решений Business Connection Ильгиз Валинуров.

По его словам, количество призывников в рамках частичной мобилизации в России никак не влияет на рынок труда, вакансий хватит всем желающим.

— Мобилизация не изменила рынок труда. В рамках частичной мобилизации должны призвать 300 тысяч мужчин. Это примерно пол процента трудоспособного населения России. Такое количество граждан никак не может кардинально что-то изменить. На данный момент официальная статистика безработицы составляет 4 процента, а неофициальная — около 10 процентов. Работа в нашей стране есть, вакансий хватит всем россиянам, — отметил Валинуров.

Эксперт развеял мифы о том, что теперь работодатели предпочитают брать на работу женщин и мужчин непризывного возраста. По его мнению, работодатели выбирают новых сотрудников по профессиональным качествам:

— Сейчас популяризируют мнение, что в связи с мобилизацией, работодатели отдают предпочтение женщинам и мужчинам старше 45 лет. Но это преувеличение. Работодатель будет нанимать сотрудника, которые обладает нужными профессиональными качествами, вне зависимости от возраста и пола. Для бизнеса важнее люди, которые могут решать конкретные задачи.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что мобилизация никак не изменила рабочий процесс на крупных предприятиях. А малый бизнес сможет легко заменить мобилизованных сотрудников на других профессионалов.

— В больших компаниях, где работают тысячи человек, мобилизация никак не изменит ход работы. А в небольшом бизнесе нет ничего сложного найти других сильных сотрудников и заменить работника, которого призвали в рамках частичной мобилизации, — объяснил Валинуров.

В конце сентября Госдума приняла поправки к Трудовому кодексу, которые дают ряд гарантий для призванных по мобилизации сотрудников. Так, на период военной службы за мобилизованными гражданами и добровольцами сохраняются рабочее место и должность. Какие еще трудовые гарантии получат мобилизованные россияне — в материале «Вечерней Москвы».

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