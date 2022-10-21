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В Минкульте объяснили исчезновение с афиш уехавших за рубеж артистов

Евгений Жуков
Общество
В Минкульте объяснили исчезновение с афиш уехавших за рубеж артистов
Фото: Kotofey2016 / CC BY-SA 4.0

Деятели культуры, покинувшие Россию в сложное для страны время, а также выступившие против ее культуры, «абсолютно логично» покидают и афиши государственных культурных учреждений. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщили в пресс-службе Минкульта.

— Этот запрос идет прежде всего от общества, и мы не можем и не должны его игнорировать, — говорится в сообщении.

Как уточнили в министерстве, обращения о необходимости убрать имена и изображения уехавших артистов с афиш поступают от самих граждан, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что автор песен и продюсер Семен Слепаков уехал из России и переехал в Израиль. Некоторое время назад шоумен заявлял, что уехал в Израиль по делам. Комик при этом намеревался вернуться на родину, однако своего обещания не сдержал.

Телеведущий Вячеслав Манучаров не обошел стороной подобный поступок и высказался о решении продюсера. Он напомнил, что Слепаков являлся лицом телеканала ТНТ и часто занимался реализацией своих творческих проектов. По его словам, деятельность продюсера приносила ему огромные суммы — от 10 до 200 миллионов рублей.

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