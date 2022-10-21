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Новый премьер Италии Мелони объявила состав правительства

Евгений Белоусов
В мире
Новый премьер Италии Мелони объявила состав правительства
Фото: Vox España / CC0

Первый в истории Италии женщина-премьер Джорджа Мелони объявила состав кабинета министров.

Примечательно, что большая часть должностей в правительстве отошла к однопартийцам нового премьера — правой партии «Братья Италии». Еще часть должностей досталась представителям фракций «Лига» и «Вперед, Италия», которые вместе с «Братьями Италии» победили на выборах в составе правоцентристской коалиции.

Так, должность главы итальянского МИД получил вице-президент «Вперед, Италия», бывший председатель Европарламента Антонио Таяни. Также он стал одним из вице-премьеров страны.

Министром обороны назначен один из основателей правой партии Мелони, бывший замглавы оборонного ведомства Гвидо Крозетто, передает РИА Новости.

Руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев заявил «Вечерней Москве», что для Италии крайне важно сохранить хорошие отношения как с ЕС, так и с Россией. Независимо от результатов парламентских выборов страна будет придерживаться компромиссной политики в отношениях с другими государствами.

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