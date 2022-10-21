Участок «Автозаводская» — «Орехово» Замоскворецкой линии метро закроют на полгода

Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, метро Автозаводская Карта всех событий

Участок «Автозаводская» — «Орехово» Замоскворецкой линии метро закроют 12 ноября примерно на шесть месяцев. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— С 12 ноября 2022 года на срок около шести месяцев — по весну 2023 года — будет закрыт участок «Автозаводская» — «Орехово» Замоскворецкой линии метро. Метрополитен совместно с Мосметростроем проведут большой объем работ: фактически построят новый тоннель протяженностью 120 метров на участке от «Царицыно» до «Кантемировской», — говорится в сообщении.

Оборотные тупики для разворота составов есть только на станциях «Автозаводская» и «Орехово», поэтому движения не будет на участке между ними. Необходимость работ вызвана техническими недоработками при строительстве этого участка в начале 1980-х годов и сложной геологией с обводненными грунтами.

Дело в том, что в то время не было надежных технологий гидроизоляции, которые метростроевцы используют в настоящее время. Специалисты на регулярной основе проводили обслуживающие операции на участке, но сейчас требуются более глобальные работы.

Эксперты из Тоннельной ассоциации пришли к выводу, что только полная замена старого тоннеля на новый решит все сложности на годы вперед. Известно, что на других участках Замоскворецкой линии движение будет осуществляться в обычном режиме.

При этом на закрытом участке будут организованы бесплатные компенсационные автобусы на все время перекрытия — их будет больше, чем обычно, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого сообщалось, что участок Калужско-Рижской линии метро «Октябрьская» — «Новые Черемушки» закроют с 4 по 8 ноября в связи со строительством Троицкой ветки.

Вдоль закрытого участка будут ходить бесплатные автобусы КМ. А для пассажиров будет действовать бесплатный повторный вход в метро.