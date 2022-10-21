Минкульт объявил об отмене Санкт-Петербургского культурного форума в 2022-м

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Санкт-Петербургский культурный форум в этом году не состоится. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщили в пресс-службе Минкульта.

— В текущей ситуации Минкультуры России не считает уместным проведение форума и вынуждено сообщить о его отмене, — говорится в сообщении.

Тем не менее в министерстве выразили надежду, что в 2023 году форум все-таки состоится. Форум, как подчеркивается, всегда был не только местом встречи профессионалов, площадкой для обмена лучшими практиками и установления творческих и деловых контактов, но и настоящим праздником для всех работников культуры, передает ТАСС.

До этого власти Санкт-Петербурга приняли решение отменить празднование Нового года на городских площадках. При этом сэкономленные средства направят на оснащение мобилизованных.

Аналогичное решение приняли власти Нижнего Новгорода. В городе отменили все гулянья, концерты и салюты на Новый год и Рождество.

Однако в городе все равно пройдут детские новогодние елки. Также власти не отменяют празднование Нового года в школах и детских садах.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что в сегодняшних условиях средства, которые выделяются на праздничные салюты и концерты, было бы правильно направлять на поддержку семей мобилизованных граждан.