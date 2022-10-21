Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Фестиваль «Московская экорезиденция волонтеров и городских активистов» пройдет в октябре

Евгений Белоусов
Город
Фестиваль «Московская экорезиденция волонтеров и городских активистов» пройдет в октябре
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Ежегодный фестиваль «Московская экорезиденция волонтеров и городских активистов» пройдет 31 октября в девятый раз. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщили в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства.

— На уникальной дискуссионной деловой экоплощадке встретятся городские волонтеры, специалисты в области экологии, представители органов государственного управления, бизнеса и общественных экологических организаций, студенты, участники молодежных сообществ, — говорится в сообщении.

На форуме пройдет шесть тематических сессий, а также заседание Молодежного совета Мосприроды и молодежных правительств. Помимо этого, состоятся разнообразные тренинги и награждение волонтеров и экоактивистов.

Наконец, участники обменяются опытом, контактами и обсудят совместные проекты, говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

22 октября в Манеже в рамках Международного экспортного форума «Сделано в России» пройдет серия интервью с женщинами-лидерами: основателем и генеральным директором компании ООО «ТАРГЕТТА» Инной Бондаревой и основателем и генеральным директором KRYGINA Cosmetics. Еленой Крыгиной.

Экология Москва Форумы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Отставка Лиз Трасс: чехарда только начинается

Александр Кузьмин
Александр Кузьмин

Важно помнить своих героев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Не плачь»

Иван Кудря
Иван Кудря

Лучик света среди темного царства

Алена Еремина
Алена Еремина

Центр спортивной жизни столицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцовские плечи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фальшивые ценности

Все мнения
О проекте