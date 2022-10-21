Фестиваль «Московская экорезиденция волонтеров и городских активистов» пройдет в октябре

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Ежегодный фестиваль «Московская экорезиденция волонтеров и городских активистов» пройдет 31 октября в девятый раз. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщили в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства.

— На уникальной дискуссионной деловой экоплощадке встретятся городские волонтеры, специалисты в области экологии, представители органов государственного управления, бизнеса и общественных экологических организаций, студенты, участники молодежных сообществ, — говорится в сообщении.

На форуме пройдет шесть тематических сессий, а также заседание Молодежного совета Мосприроды и молодежных правительств. Помимо этого, состоятся разнообразные тренинги и награждение волонтеров и экоактивистов.

Наконец, участники обменяются опытом, контактами и обсудят совместные проекты, говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

22 октября в Манеже в рамках Международного экспортного форума «Сделано в России» пройдет серия интервью с женщинами-лидерами: основателем и генеральным директором компании ООО «ТАРГЕТТА» Инной Бондаревой и основателем и генеральным директором KRYGINA Cosmetics. Еленой Крыгиной.