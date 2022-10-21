Аксенов ответил на слова главы СНБО об исчезновении русского языка на Украине

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Русский язык на Украине не исчезнет, исчезнет сама Украина. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в пятницу, 21 октября.

— Исчезнет не русский язык, а Украина, которой руководят такие персонажи. Данилов — наглядный пример того, во что может превратиться бывший русский человек, — сказал политик.

Соответствующее заявление Аксенов в Telegram-канале сделал в ответ на заявление главы СНБО Украины Алексея Данилова. Тот заявил, что русский язык необходимо «полностью искоренить на Украине».

До этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак грубо высказался о политиках и бизнесменах из западных стран, которые призывают к мирным переговорам с Россией на условиях, отличных от тех, что предлагает Киев. По его мнению, такие люди — «полезные идиоты».

В сентябре Аксенов заявил, что единственный способ, который поможет завершить конфликт на Украине, — полная капитуляция киевских властей. Политик считает, что любую территорию, оставленную у Киева, будут стараться укреплять по стандартам НАТО и завозить туда вооружение, в том числе и ядерное.