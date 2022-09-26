Аксенов назвал единственный способ завершения конфликта на Украине

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Единственный способ, который поможет завершить конфликт на Украине, — полная капитуляция киевских властей. Об этом в понедельник, 26 сентября, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

— Никаких договоренностей с этими марионетками Запада быть не может. Любое мирное соглашение в нынешних условиях стало бы только промежуточным этапом. Наши враги никогда не остановятся, — отметил он.

Политик считает, что любую территорию, оставленную у Киева, будут стараться укреплять по стандартам НАТО и завозить туда вооружение, в том числе и ядерное. Кроме того, украинские власти продолжат осуществлять диверсии и теракты в освобожденных частях страны, написал Аксенов в Telegram-канале.

До этого глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что президент России Владимир Путин допускает возможность возвращения к переговорам с Украиной. Однако происходить это будет уже на новых условиях.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по окончании референдумов в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях проведение переговоров Украины и России станет невозможным.