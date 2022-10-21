Человек пострадал при пожаре на Нагатинской набережной

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, Нагатинская набережная, 54 Карта всех событий

Пожар произошел в квартире жилого дома на Нагатинской набережной в районе Нагатинский Затон. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 21 октября, сообщил источник в экстренных службах.

По данным собеседника «ВМ», площадь возгорания достигает 15 квадратных метров. В результате инцидента пострадал один человек.

8 октября в Можайском районе произошел пожар в квартире жилого дома. Инцидент, как уточняется, случился на Барвихинской улице в доме 8, корпус 2. По словам собеседника «ВМ», пожарными был спасен один пострадавший.

20 октября в МЧС сообщили, что пожар произошел в квартире на Большой набережной в СЗАО. При этом источник «ВМ» в экстренных службах уточнил, что инцидент произошел в результате возгорания оконной рамы на площади в один квадратный метр. Вскоре огонь был ликвидирован, пострадавших при пожаре нет.