Агентство Bloomberg узнало, какого потолка цен на нефть из РФ хотят добиться США

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Соединенные Штаты хотят установить потолок цен на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

В статье отмечается, что Вашингтон при вычислении предельной стоимости энергоресурса учитывал, что она должна покрывать производственные затраты РФ и стимулировать продолжение нефтедобычи. При этом более ранний план, который был представлен Минфином США, предполагал введение ценового потолка в диапазоне от 40 до 60 долларов за баррель.

— Более высокий потолок урезал бы одну из публично заявленных целей плана, которая состоит в том, чтобы лишить Россию доходов от продажи нефти, которые помогают финансировать спецоперацию. Тем не менее это также будет способствовать достижению иной цели — удержанию российской нефти на рынке по мере приближения промежуточных выборов в США и роста цен на бензин, — говорится в материале.

Американские власти опасаются, что введение более низкого предела стоимости приведет к тому, что РФ ограничит экспорт нефти на мировые рынки, тем самым спровоцировав новый скачок цен, сказано в статье.

В Соединенных Штатах вопрос подорожания бензина в последние месяцы стоит очень остро. Многие аналитики называют его одним из наиболее уязвимых мест Демократической партии в преддверии промежуточных выборов, которые должны пройти в ноябре.

18 октября Bloomberg сообщал, что Евросоюз решил временно отложить введение потолка цен на газ из-за политических разногласий в странах объединения. По данным агентства, ЕС планирует предложить меры по борьбе с резким увеличением цен на энергоносители, но некоторые страны решили воздержаться от введения потолка цен на газ.