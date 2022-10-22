Автокран опрокинулся на проезжую часть около города Московский

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26-й километр Киевского шоссе Карта всех событий

Автокран опрокинулся на дорогу на съезде на Киевское шоссе в сторону области, возле города Московский. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в субботу, 22 октября.

— Движение в районе ДТП не затруднено, — уточняется в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется.

Позже сообщили, что при аварии пострадал водитель автокрана. Он не справился с управлением на 26-м километре Киевского шоссе, и машина опрокинулась на проезжую часть.

В настоящее время пострадавшего осматривают врачи, сообщило агентство «Москва».

Уголовное дело возбудили после смертельной аварии на Путилковском шоссе с участием автомобилей Porsche и Hyundai, которое произошло ночью в пятницу, 21 октября. По предварительным данным, водитель, управляя машиной Porsche, на перекрестке выехал на запрещающий знак светофора, в результате чего столкнулся с автомобилем Hyundai, после он скрылся с места аварии. В результате ДТП пассажир Hyundai умер, водитель получил телесные повреждения, его доставили в больницу.

Позже водитель Porsche добровольно явился в отдел полиции. Им оказался сотрудник одного из подразделений УМВД России по городскому округу Химки, который находился в момент аварии вне службы.