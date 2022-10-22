Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Автокран опрокинулся на проезжую часть около города Московский

Юлия Курганова
Происшествия
Автокран опрокинулся на проезжую часть около города Московский
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
26-й километр Киевского шоссе Карта всех событий

Автокран опрокинулся на дорогу на съезде на Киевское шоссе в сторону области, возле города Московский. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в субботу, 22 октября.

— Движение в районе ДТП не затруднено, — уточняется в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется.

Позже сообщили, что при аварии пострадал водитель автокрана. Он не справился с управлением на 26-м километре Киевского шоссе, и машина опрокинулась на проезжую часть.

В настоящее время пострадавшего осматривают врачи, сообщило агентство «Москва».

Уголовное дело возбудили после смертельной аварии на Путилковском шоссе с участием автомобилей Porsche и Hyundai, которое произошло ночью в пятницу, 21 октября. По предварительным данным, водитель, управляя машиной Porsche, на перекрестке выехал на запрещающий знак светофора, в результате чего столкнулся с автомобилем Hyundai, после он скрылся с места аварии. В результате ДТП пассажир Hyundai умер, водитель получил телесные повреждения, его доставили в больницу.

Позже водитель Porsche добровольно явился в отдел полиции. Им оказался сотрудник одного из подразделений УМВД России по городскому округу Химки, который находился в момент аварии вне службы.

Новая Москва ДТП
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Отставка Лиз Трасс: чехарда только начинается

Александр Кузьмин
Александр Кузьмин

Важно помнить своих героев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Не плачь»

Иван Кудря
Иван Кудря

Лучик света среди темного царства

Алена Еремина
Алена Еремина

Центр спортивной жизни столицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцовские плечи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фальшивые ценности

Все мнения
О проекте