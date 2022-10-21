Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Виновник смертельного ДТП с Porsche явился в полицию, им оказался сотрудник МВД

Юлия Курганова
Происшествия
Виновник смертельного ДТП с Porsche явился в полицию, им оказался сотрудник МВД
Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский
2-й километр Путилковского шоссе Карта всех событий

Уголовное дело возбудили после смертельной аварии на Путилковском шоссе с участием автомобилей Porsche и Hyundai, которое произошло ночью в пятницу, 21 октября. Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».

Уточняется, что 21 октября в 1:55 на 2-м километре Путилковского шоссе произошло ДТП. По предварительным данным, водитель, управляя машиной Porsche, на перекрестке выехал на запрещающий знак светофора, в результате чего столкнулся с автомобилем Hyundai, после чего скрылся с места аварии. В результате ДТП пассажир Hyundai умер, водитель получил телесные повреждения, его доставили в больницу.

Позже водитель Porsche добровольно явился в отдел полиции. Им оказался сотрудник одного из подразделений УМВД России по городскому округу Химки, который находился в момент аварии вне службы.

Следственным управлением УМВД РФ по городскому округу Красногорск возбуждено уголовное дело статье 264 УК России «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Отмечается, что по факту ДТП назначено проведение служебной проверки, по результатам которой данного сотрудника уволят из органов внутренних дел. Он понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемых должностей.

Появились подробности ДТП с горящим Porsche в Подмосковье.

Москва Смерть ДТП Полиция явка
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Отставка Лиз Трасс: чехарда только начинается

Александр Кузьмин
Александр Кузьмин

Важно помнить своих героев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Не плачь»

Иван Кудря
Иван Кудря

Лучик света среди темного царства

Алена Еремина
Алена Еремина

Центр спортивной жизни столицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцовские плечи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фальшивые ценности

Все мнения
О проекте