Виновник смертельного ДТП с Porsche явился в полицию, им оказался сотрудник МВД

Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

2-й километр Путилковского шоссе Карта всех событий

Уголовное дело возбудили после смертельной аварии на Путилковском шоссе с участием автомобилей Porsche и Hyundai, которое произошло ночью в пятницу, 21 октября. Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».

Уточняется, что 21 октября в 1:55 на 2-м километре Путилковского шоссе произошло ДТП. По предварительным данным, водитель, управляя машиной Porsche, на перекрестке выехал на запрещающий знак светофора, в результате чего столкнулся с автомобилем Hyundai, после чего скрылся с места аварии. В результате ДТП пассажир Hyundai умер, водитель получил телесные повреждения, его доставили в больницу.

Позже водитель Porsche добровольно явился в отдел полиции. Им оказался сотрудник одного из подразделений УМВД России по городскому округу Химки, который находился в момент аварии вне службы.

Следственным управлением УМВД РФ по городскому округу Красногорск возбуждено уголовное дело статье 264 УК России «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Отмечается, что по факту ДТП назначено проведение служебной проверки, по результатам которой данного сотрудника уволят из органов внутренних дел. Он понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемых должностей.

Появились подробности ДТП с горящим Porsche в Подмосковье.