Водитель Porsche скрылся с места смертельного ДТП в Подмосковье

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Россия, Московская область, городской округ Красногорск, деревня Путилково, Путилковское шоссе Карта всех событий

Водитель автомобиля Porsche устроил смертельное ДТП в Подмосковье. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России в пятницу, 21 октября.

Инцидент произошел на 2-м километре Путилковского шоссе. Водитель проехал на красный сигнал светофора и врезался в Hyundai.

Вскоре после этого злоумышленник скрылся с места происшествия. В результате ДТП один человек погиб и еще один пострадал.

По данному факту сотрудники МВД проводят проверку, резюмировали в ведомстве.

В середине сентября сотрудники столичной Госавтоинспекции задержали в центре города пытавшегося скрыться водителя каршеринга. Уточняется, что в районе Арбатской площади он не выполнил законного требования сотрудника полиции об остановке и попытался скрыться.

Уточняется, что впоследствии было организовано преследование водителя. Его задержали на Кремлевской набережной и отправили в отделение полиции.