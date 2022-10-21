Появились подробности ДТП с горящим Porsche в Подмосковье

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Автомобилем Porsche, который загорелся после ДТП в Подмосковье, управлял исполнительный директор фармацевтической компании «Р-Фарм» Андрей Артемов. Об этом сообщил Telegram-канал «112» в пятницу, 21 октября.

По данным СМИ, в результате инцидента Артемов не пострадал, передает «112». Помощь врачей потребовалась только пассажирке автомобиля Lada, с которым столкнулся Porsche.

ДТП, о котором идет речь, произошло на трассе в Одинцовском городском округе Подмосковья. По данным пресс-службы МВД по Московской области, инцидент произошел около 14:20 на 2-м километре платной дороги «Северный обход Одинцова».

В результате столкновения Porsсhe отбросило в препятствие. После этого автомобиль загорелся. На месте происшествия работают экстренные службы города. По факту ДТП проводится проверка.