Сын российского бизнесмена Фридмана отрекся от РФ и попросил снять с него санкции

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Сын российского предпринимателя, совладельца «Альфа-Групп» Михаила Фридмана Александр Ожельский попросил снять с себя санкции, которые ввела Украина. Об этом он заявил в своем видеообращении в пятницу, 21 октября.

— Я считаю, что это решение должно быть отменено. Я не заслуживаю этих санкций. Я считаю себя украинцем, у меня там родные, и я привык ездить туда, — сказал 22-летний молодой человек.

Сын бизнесмена рассказал, что с самого начала был против российской спецоперации. Потому его возмущает, почему киевские власти это не учли, когда против него вводились санкции. По словам Ожельского, он даже принимал участие в проукраинских протестах в Лондоне.

Также наследник Фридмана заявил, что давно уехал из России и проживает в Дубае, сообщает портал Ura.ru.

— Я оставил в России многое — моих друзей, мой бизнес. И я оставил это, потому что я ценю свою свободу сильнее, — заключил он.

В апреле этого года Канада включила в свои санкционные списки по России еще 14 лиц, среди которых глава Банка России Эльвира Набиуллина, бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен.