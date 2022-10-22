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«Геев надо выгнать»: продюсер призвал не приглашать на «Песню года» ряд артистов

Юлия Курганова
Общество
«Геев надо выгнать»: продюсер призвал не приглашать на «Песню года» ряд артистов
Фото: Pixabay

Новогодние «огоньки» и большие концерты, включая «Песню года», претерпели существенные изменения. Среди участников теперь нет артистов, которые выступили с осуждением российской внешней политики, оскорбили россиян или уехали из России.

Продюсер Вадим Цыганов призвал еще расчистить фестивали от знаменитостей нетрадиционной ориентации. Он заявил, что из года в год на сцену выходят те, кто отрицает традиционные семейные ценности и развращает подрастающие поколения. А «Песню года» продюсер и вовсе назвал рассадником «этой истории».

— Я считаю, что геев надо выгнать с эстрады. Как по мне, фестиваль «Песня года» — это конкретный рассадник всей этой истории. Если мы хотим победить, то прежде всего нужно побеждать внутри. Все это разлагает нашу молодежь — эта наша попсовая эстрада, все телеканалы и конкурсы, которые ее распространяют, включая Евровидение и «Песню года», — заявил Цыганов порталу «Народные новости».

Однако он не назвал поименно звезд с нетрадиционной ориентацией, которых нужно убрать из российского шоу-бизнеса.

В сентябре блогер Юрий Хованский заявил о нетрадиционной ориентации Ивана Урганта. Актер и телеведущий известен как идеальный семьянин. Но, как выяснилось, в неких кругах за артистом закрепилась другая слава.

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