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«Он — гей»: блогер Хованский заявил о нетрадиционной ориентации Урганта

Юлия Курганова
Общество
«Он — гей»: блогер Хованский заявил о нетрадиционной ориентации Урганта
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Актер и телеведущий Иван Ургант известен как идеальный семьянин. Но, как выяснилось, в неких кругах за артистом закрепилась другая слава.

Шоумен женат более 15 лет на своей однокласснице Наталье Кикнадзе, в которую был влюблен еще в школе. Он воспитывает ее сына и дочь от предыдущего союза, также супруги имеют двух общих дочерей.

Блогер Юрий Хованский впервые затронул тему об ориентации известного телеведущего в разговоре с рэпером Big Russian Boss.

— Он — гей. Его семья — это просто оправдание. На самом деле он «жарит» в сауне молодых мальчиков, — заявил Хованский.

Это заявление блогера заинтересовало журналистку Ксению Собчак, которая попросила объяснить, на чем основано такое мнение об Урганте.

— Мать моей тогдашней женщины занималась поставками раков в элитные сауны и видела все сама, — пояснил Хованский в интервью на YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».

В соцсетях появилась информация, что Иван Ургант и певица Кристина Орбакайте пришли в Театр Вахтангова на премьеру спектакля и якобы отказались встать под гимн России, который звучал перед представлением. Шоумен опроверг эти сообщения.

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