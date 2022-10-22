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Вильфанд назвал самые холодные дни с начала сезона на следующей неделе в Москве

Юлия Курганова

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Погода в Москве
Город
Вильфанд назвал самые холодные дни с начала сезона на следующей неделе в Москве
Фото: shutterstock

Похолодание до пяти градусов мороза ночью и до плюс 2-3 градусов днем ожидает столичный регион во вторник и среду, 25 и 26 октября. Это будут самые холодные дни с начала сезона. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Очень существенное понижение температуры начнется со вторника, 25 октября. Будет очень холодная погода. Ночные температуры прогнозируются от нуля до минус пяти градусов, а дневные температуры в Москве будут плюс 3-5 градусов, по области — плюс 2-7 градусов, — рассказал он.

По словам синоптика, в среду, 26 октября, холодная погода в столичном регионе сохранится.

— Это будут наиболее холодные дни с начала осени, — заявил Вильфанд.

Он добавил, что потом ожидается небольшое повышение температуры, сообщает ТАСС.

Температура в городе в начале следующей недели местами опустится до отрицательных значений, в связи с этим автомобилистам следует сменить резину. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы 21 октября. При температуре воздуха ниже 5 градусов летняя резина теряет свои свойства.

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