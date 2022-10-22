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Синоптик Ильин рассказал о погоде в Москве в начале следующей недели

Елена Самойлова
Иссалина Аюпова

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Погода в Москве Эксклюзивы ВМ
Город
Синоптик Ильин рассказал о погоде в Москве в начале следующей недели
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В начале следующей недели в столице станет заметно холоднее, ночью возможны заморозки. Об этом «Вечерней Москве» сообщил синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин.

По его словам, небольшие дожди ожидаются в понедельник, 24 октября. Со вторника начнет подниматься атмосферное давление, а дожди прекратятся. Давление в этот день составит 749–750 миллиметров ртутного столба.

— Во вторник заметно понизится температура, потому что будут преобладать северные воздушные потоки. Температура составит до минус двух градусов в ночные часы. При этом и дневные температуры значительно понизятся: от плюс пяти до плюс семи–восьми градусов, — отметил Ильин.

Также метеоролог в беседе с «ВМ» предупредил жителей столичного региона о возможном выпадении первого снега.

А ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что на следующей неделе в столице и области будет сухая погода с заморозками по ночам. Синоптик также сообщил, что, согласно статистике, осенью в среднем каждый следующий день прохладнее предыдущего на 0,2–0,3 градуса.

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