Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

На следующей неделе в столице и области будет сухая погода с заморозками по ночам. Об этом в пятницу, 21 октября, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

— В течение недели начиная с понедельника преобладать будет погода с переменной облачностью, атмосферное давление будет высоким, — уточнил синоптик.

По его словам, по ночам в регионе ожидаются заморозки, в дневные часы будет около 5–6 градусов тепла.

Синенков отметил, что, согласно статистике, осенью в среднем каждый следующий день прохладнее предыдущего на 0,2–0,3 градуса, передает ТАСС.

В пятницу, 21 октября, жителей столицы и области, согласно прогнозу синоптиков, ждут облачная с прояснениями погода, небольшой и местами умеренный дождь. Днем воздух в столице прогреется до 6–8 градусов тепла, ночью ожидается похолодание: столбики термометров опустятся до плюс 2–4 градусов по Цельсию.

А в предстоящие выходные в Москве ожидается переменчивая погода. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в субботу будет облачно с прояснениями. Температура составит от 5 до 8 градусов тепла, без осадков. А вот в воскресенье ожидаются кратковременные дожди. Воздух прогреется до 10 градусов тепла.

Накануне синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в беседе с «Вечерней Москвой» предупредил жителей столичного региона о возможном выпадении первого снега.