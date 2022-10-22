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Мощные взрывы прогремели в Днепропетровске 

Лейла Алиева

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Мощные взрывы прогремели в Днепропетровске 
Фото: shutterstock

В Днепропетровске прозвучали взрывы. Об этом в субботу, 22 октября, сообщает местный телеканал.

— Сообщают о взрывах в Днепре, — приводит сообщение РИА Новости.

Вооруженные силы России стали наносить удары по инфраструктуре Украины 10 октября — спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По мнению российских властей, взрыв подготовили украинские спецслужбы.

В этот же день президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. На нем глава государства заявил, что киевский режим использует террористические методы, что привело к нанесению массированных ударов.

19 октября директор украинского центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что около 40 процентов энергетической инфраструктуры Украины оказалось повреждено. По его словам, в ближайшее время по всей стране будут происходить отключения электроэнергии. Причем они будут иметь как плановый характер, так и аварийный.

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