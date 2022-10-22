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Шестнадцать человек пострадали при взрыве на складе Минобороны Узбекистана

Лейла Алиева
В мире
Шестнадцать человек пострадали при взрыве на складе Минобороны Узбекистана
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

При взрыве на складе Министерства обороны Узбекистана в Сырдарьинской области пострадали 16 человек. Об этом в субботу, 22 октября, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

Всем пострадавшим оказали первую медицинскую помощь, 12 из них были доставлены в медицинское объединение Сырдарьинского района. При этом четверо из них помещены под стационарное наблюдение. Тяжелораненых и больных в критическом состоянии среди пострадавших нет, уточнили в ведомстве.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в этот же день в 04:55 (02:55 по московскому времени) на складе министерства обороны в поселке Малик Сырдарьинской области. Позже представитель Минобороны Узбекистана сообщил, что ситуация на складе ведомства, где произошел взрыв, стабильная. Очаги возгорания потушены. Момент взрыва попал на видео.

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