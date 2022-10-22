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На складе Минобороны Узбекистана произошел взрыв

Юлия Курганова
В мире
На складе Минобороны Узбекистана произошел взрыв
Фото: Pixabay

На складе Министерства обороны Узбекистана в Сырдарьинской области произошел взрыв, в результате происшествия никто не пострадал. Об этом в субботу, 22 октября, сообщило ведомство.

— 22 октября в 04.55 (2:55 по московскому времени) на складе Министерства обороны в поселке Малик Сырдарьинской области произошел взрыв, жертв и пострадавших нет, — сказано в сообщении в Telegram-канале узбекского ведомства.

В настоящее время по факту происшествия проводится расследование, сообщает РИА Новости.

Видео: Telegram / РИА Новости

Позже представитель Минобороны Узбекистана сообщил, что ситуация на складе ведомства, где произошел взрыв, стабильная. Очаги возгорания потушены.

На территории Харькова утром 21 октября произошло несколько взрывов. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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