Администрация Харькова сообщила о взрывах в городе

Фото: Минобороны РФ

На территории Харькова утром в пятницу, 21 октября, произошло несколько взрывов. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

— Удары по областному центру, — написал он в социальных сетях.

В местных СМИ появились фотоснимки из города, на которых запечатлены столбы дыма, передает ТАСС.

Накануне советник главы офиса президента республики Алексей Арестович заявил, что Украина может остаться без электроэнергии, тепла и воды на несколько месяцев из-за ударов России по объектам инфраструктуры. Он уточнил, что на территории страны уже 1800 населенных пунктов остались без воды, тепла и электричества. По словам политика, украинцам стоит вспомнить опыт 1990-х годов и заново научиться «выживать вообще при нулевых батареях».

Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы России начали наносить 10 октября — спустя два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по мнению российских властей, стоят украинские спецслужбы.

Оставлять без ответа «преступления такого рода» не представляется возможным, подчеркнул российский лидер. При этом он добавил, что больше нет необходимости в массированных ударах по объектам на Украине.