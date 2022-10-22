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Шольц признал, что Россия не угрожает эскалацией украинского кризиса

Лейла Алиева
В мире
Шольц признал, что Россия не угрожает эскалацией украинского кризиса
Фото: bundeskanzler.de

Россия ни разу не грозила Германии усилением конфликта на Украине. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью газете Die Welt.

— По уважительным причинам я не сообщаю о переговорах, которые веду с российским президентом. Но вот что я могу сказать: сообщения, которые я читал о якобы имевших место угрозах в ходе этих переговоров, ложны, — сказал он.

При этом немецкий канцлер отметил, что западные СМИ довольно свободно транслируют официальные сообщения о переговорах между Германией и Россией.

До этого сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. По словам украинского лидера, он договорился с Олафом Шольцем о срочной встрече «Большой семерки», на которой планирует выступить.

Также после ударов со стороны России по украинской инфраструктуре киевские власти потребовали от американского лидера Джо Байдена снять запрет на поставки оперативно-тактических ракет ATACMS с дальностью применения около 300 километров.

Россия Германия Олаф Шольц
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