Мишустин утвердил отсрочку по уплате налогов для мобилизованных

Фото: Пресс-служба Госдумы

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для мобилизованных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина РФ в субботу, 22 октября.

— Гражданам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации, предоставлена отсрочка по уплате налогов, сборов и страховых взносов, а также продлены сроки предоставления налоговых деклараций и отчетов о движении денежных средств по счетам, — говорится в сообщении.

Данное решение также касается предпринимателей, являющихся руководителями и одновременно единственными учредителями своих компаний. При этом отсрочка будет действовать и в течение нескольких месяцев после окончания военной службы, отметили в пресс-службе.

Недавно президент России Владимир Путин подписал документ о внесении изменений в указ о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. «Вечерняя Москва» разобралась, каким категориям граждан теперь предоставляется отсрочка от частичной мобилизации.