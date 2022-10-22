Диетолог назвала продукты, которые вызывают усталость

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Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, которые могут вызвать усталость.

По ее словам, после употребления вишни и черешни может клонить в сон, так как в них содержится гормон сна — мелатонин. Также снижает силы пища, которая переваривается длительное время.

— Большое количество мяса долго переваривается. На это тратится много энергии, конечно, силы сразу уходят. Вот почему после очень плотного приема пищи нам не хочется двигаться, — пояснила Соломатина.

Усталость вызывают и сладости, которые повышают уровень глюкозы в крови. После употребления такой пищи наступают опустошенность и бессилие, предупредила специалист. Особенно не рекомендуется есть сладкое перед экзаменами, так как это может нарушить мозговую активность и забрать все силы, передает «Москва 24».

Недавно гастроэнтеролог Нурия Дианова назвала самые безопасные виды фастфуда. По словам специалиста, риск отравиться снижается при употреблении бургеров или пиццы, так как эти блюда чаще всего производят на автоматизированных линиях.